Какие углы образуют между собой тропинки между домиками КВ и ВП; ИВ и ВК; СП и ПК; КИ и ИС;ИП и ПК

Гость: Гость:

Если эта та задача,о которой я подумала, то тогда = КВ и ВП, например, тупой угол (то есть больше 90, но меньше 180 градусов) ИВ и ВК - острый угол (то есть меньше 90 градусов) СП и ПК прямой угол КИ и ИС прямой угол (то есть 90 градусов) ИП и ПК - острый угол