Какие вопросы можно задать ребенку 6-7 лет о весне?
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Какие вопросы можно задать ребенку 6-7 лет о весне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько месяцев?Какие? Что делают птицы?Растения. Какая погода? С чем связанно ?
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