Какие вопросы можно зодать натему природные зоны России

Гость: Гость:

Если задать вопрос то: Вопрос 1. Какие есть природные зоны Росси? Вопрос 2. Могут ли они чем - то походить друг на друга? Вопрос 3. Есть ли в России зона тундры? ( насчёт 3 вопроса я не уверена что можно задать)