Какие вопросы можно зодать натему природные зоны России

Окружающий мир
Какие вопросы можно зодать натему природные зоны России
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если задать вопрос то: Вопрос 1. Какие есть природные зоны Росси? Вопрос 2. Могут ли они чем - то походить друг на друга? Вопрос 3. Есть ли в России зона тундры? ( насчёт 3 вопроса я не уверена что можно задать)
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