Какие животные занесены в красную книгу России помогите плиз
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Какие животные занесены в красную книгу России помогите плиз
Ответ(ы):
Гость:
афалина черноморская, бутылконос высоколобый,горбач,дельфин атлантический белобокий ,дельфин беломордый, дельфин серый,косатка
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