Уж и гадюка отличия , окружающий мир учебник

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Уж и гадюка отличия , окружающий мир учебник
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Итак, главное отличие ужа обыкновенного от всех других змей — светлые (обычно желтые или оранжевые) пятна по бокам головы, что хорошо видно на фото.У гадюки таких пятен нет. Это, что называется, экспресс-диагностика: есть пятна — значит, наверняка, уж.Уж он потому и уж, что сужается от головы к хвосту плавно, а сам хвост достаточно длинный.У гадюки хвост короткий и сужается резко. Внимательно посмотрите на фото водяного ужа и степной гадюки выше — разница хорошо заметна.У гадюки голова гораздо более треугольная. У ужа голова покрыта крупными щитками, у гадюки -мелкими.

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