С объяснением,если можно.
Алгебра
С объяснением,если можно.
Ответ(ы):
Гость:
Yn=2^(3n-11) A=128 128=2^(3n-11) 2⁷=2^(3n-11) 7=3n-11 18=3n n=6 Так как n=6 - целое число, то А=128 является членом последовательности.
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