Каких богов более всего почитали древние египтяне и почему?
История
Каких богов более всего почитали древние египтяне и почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бог Ра - древнеегипетский бог солнца, его также считали отцом богов и людей. Бог Тот - покровитель мудрости и знаний
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