Помогите пожалуйста осталось 30 минут

География
Помогите пожалуйста осталось 30 минут
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - Татары  2 - Польша 3 -Подзолистые  4 - Сахалинская область 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста срочно надо номер 85
Ответить
Физика
1. При сгорании 50 г топлива выделяется энергия 1,5 МДж. Определите удельную теплоту ??горания этого топлива. А. 75 МДж/кг; Б. 30 МДж/кг; В....
Ответить
Музыка
Сочините стих о музыке!!!
Ответить
Обществознание
Составьте схему: Амортизация, оплата энергии, издержки, аренда помещения, расходы на упаковку, постоянные, коммунальные услуги, переменные
Ответить
Русский язык
Выбирите синонимы :путешествие, поездка,турне,вояж; имя,название,псевдоним, прозвище; друг,приятель, коллега,знакомый; улица,проспект,бульвар,шоссе
Ответить