Выбирите синонимы :путешествие, поездка,турне,вояж; имя,название,псевдоним, прозвище; друг,приятель, коллега,знакомый; улица,проспект,бульвар,шоссе
Русский язык
Выбирите синонимы :путешествие, поездка,турне,вояж; имя,название,псевдоним, прозвище; друг,приятель, коллега,знакомый; улица,проспект,бульвар,шоссе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)название,прозвище,псевдоним,имя.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
СРОЧНО 30 БАЛЛОВ: Предложения с прилагательными и с союзом чем. 10 длинных и 10 коротких. Как например: She braver that me brother (Она храбрее, че...
Химия
Пожалуйста помогите сделать молекулярную реакцию, ионную реакцию и сокращённую ионную реакцию: 1) H2SO4+BaCL2-----> 2)Cu(OH)2+HCL-----> ...
Физика
(это тест 4. Двигатель мощностью 25 Вт вращает лопасти винта внутри калориметра, заполненного водой массой 2.5 кг. За счет перехода всей механиче...
Математика