Пожалуйста помогите сделать молекулярную реакцию, ионную реакцию и сокращённую ионную реакцию: 1) H2SO4+BaCL2-----gt; 2)Cu(OH)2+HCL-----gt; 3)Cu(OH)2+HNO3------gt; 4)K2CO3+H3PO4------gt;

Химия
Пожалуйста помогите сделать молекулярную реакцию, ионную реакцию и сокращённую ионную реакцию: 1) H2SO4+BaCL2-----gt; 2)Cu(OH)2+HCL-----gt; 3)Cu(OH)2+HNO3------gt; 4)K2CO3+H3PO4------gt;
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.BaCl₂ + H₂SO₄ = BaSO₄↓ + 2HClBa²⁺ + 2Cl⁻ + 2H⁺ + SO₄²⁻ = BaSO₄↓ + 2H⁺ + 2Cl⁻Ba²⁺ + SO₄²⁻ = BaSO₄↓2.Cu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2OCu(OH)2 + 2H(+) + 2Cl(-) = Cu(2+) + 2Cl(-) + 2H2O3.2HNO3 + Cu(OH)2 ----> Cu(NO3)2 + 2H2O Ионное 2H(+) + 2NO3(-) + Cu(OH)2 ----> Cu(2+) + 2NO3( -)+ 2H2O краткое ионное 2H(+) + Cu(OH)2 ----> Cu(2+) + 2H2O Cu(OH)2 + 2H(+)  = Cu(2+) + 2H2O4.Сначала надо уравнять: 3K2CO3 + 2H3PO4 = 2K3PO4 + 3H2CO3 Полное ионное уравнение: 6K(+) + 3CO3(2-) + 6H(+) + 2PO4(3-) = 6K(+) + 2PO4(3-) + 3H2CO3 Сокращенное ионное уравнение: 3CO3(2-) + 6H(+) = 3H2CO3

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