СРОЧНО 30 БАЛЛОВ: Предложения с прилагательными и с союзом чем. 10 длинных и 10 коротких. Как например: She braver that me brother (Она храбрее, чем мой брат)

Английский язык
СРОЧНО 30 БАЛЛОВ: Предложения с прилагательными и с союзом чем. 10 длинных и 10 коротких. Как например: She braver that me brother (Она храбрее, чем мой брат)
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