1. При сгорании 50 г топлива выделяется энергия 1,5 МДж. Определите удельную теплоту ??горания этого топлива. А. 75 МДж/кг; Б. 30 МДж/кг; В. 3 МДж/кг; Г. 75 кДж/кг.
Физика
1. При сгорании 50 г топлива выделяется энергия 1,5 МДж. Определите удельную теплоту ??горания этого топлива. А. 75 МДж/кг; Б. 30 МДж/кг; В. 3 МДж/кг; Г. 75 кДж/кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б. 30 МДж/кг; Это тест и более подробное решение не нужно
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