1. При сгорании 50 г топлива выделяется энергия 1,5 МДж. Определите удельную теплоту ??горания этого топлива. А. 75 МДж/кг; Б. 30 МДж/кг; В. 3 МДж/кг; Г. 75 кДж/кг.

Физика

1. При сгорании 50 г топлива выделяется энергия 1,5 МДж. Определите удельную теплоту ??горания этого топлива. А. 75 МДж/кг; Б. 30 МДж/кг; В. 3 МДж/кг; Г. 75 кДж/кг.

Автор: Гость