Составьте схему: Амортизация, оплата энергии, издержки, аренда помещения, расходы на упаковку, постоянные, коммунальные услуги, переменные

Обществознание
Составьте схему: Амортизация, оплата энергии, издержки, аренда помещения, расходы на упаковку, постоянные, коммунальные услуги, переменные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Издержки (снизу палочки,это типа стрелки) / постоянные переменные (аренда пом. (оплата энергии, амортизация, расходы на упаковку) комм. услуги) вче что в скобочках тоже под разными стрелками напиши
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