Площадь земельного участка равна 7 га, ширина 250 м. Найдите длину этого участка в метрах
Геометрия
Площадь земельного участка равна 7 га, ширина 250 м. Найдите длину этого участка в метрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7га=70000 м² 70000м²:250м=280 Ответ: 280м
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