ПЕРЕВЕДИТЕ ТЕКСТ НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК. СРОЧНО! Грамотный перевод пожалуйста срочно!!!!!!!!!!! Высокогорный каток "Медео" был построен 1972 году. Медеу — крупнейший в мире высокогорный комплекс для зимних видов спорта с самой боль...

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ПЕРЕВЕДИТЕ ТЕКСТ НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК. СРОЧНО! Грамотный перевод пожалуйста срочно!!!!!!!!!!! Высокогорный каток "Медео" был построен 1972 году. Медеу — крупнейший в мире высокогорный комплекс для зимних видов спорта с самой большой площадью искусственного ледового поля — 10,5 тыс.км. Высокогорье и чистейшая горная вода для заливки льда способствуют достижению высоких результатов в конькобежном спорте, за всё время здесь было установлено свыше 200 мировых рекордов на всех дистанциях среди мужчин и женщин. Является государственным памятником градостроительства и архитектуры Республиканского значения. Я когда езжу на каток со своей семьей я хорошо провожу там время.

Автор: Гость