ПЕРЕВЕДИТЕ ТЕКСТ НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК. СРОЧНО! Грамотный перевод пожалуйста срочно!!!!!!!!!!! Высокогорный каток "Медео" был построен 1972 году. Медеу — крупнейший в мире высокогорный комплекс для зимних видов спорта с самой боль...
Қазақ тiлi
ПЕРЕВЕДИТЕ ТЕКСТ НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК. СРОЧНО! Грамотный перевод пожалуйста срочно!!!!!!!!!!! Высокогорный каток "Медео" был построен 1972 году. Медеу — крупнейший в мире высокогорный комплекс для зимних видов спорта с самой большой площадью искусственного ледового поля — 10,5 тыс.км. Высокогорье и чистейшая горная вода для заливки льда способствуют достижению высоких результатов в конькобежном спорте, за всё время здесь было установлено свыше 200 мировых рекордов на всех дистанциях среди мужчин и женщин. Является государственным памятником градостроительства и архитектуры Республиканского значения. Я когда езжу на каток со своей семьей я хорошо провожу там время.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
1. При сгорании 50 г топлива выделяется энергия 1,5 МДж. Определите удельную теплоту ??горания этого топлива. А. 75 МДж/кг; Б. 30 МДж/кг; В....