Каким образом мы добиваумся четкости изображения тех или иных предметов?
Окружающий мир
Каким образом мы добиваумся четкости изображения тех или иных предметов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С лупой,с очками,с микроскопом.
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