Каким образом советско – китайский конфликт повлиял на советско-американские от??ошения?

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Каким образом советско – китайский конфликт повлиял на советско-американские от??ошения?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суть советско – китайского конфликта заключалась в следующем: 1)      Скрытые глубинные противоречия между Китаем и СССР; 2)      Разные стадии развития (СССР: расцвет индустриализации и тоталитарной системы сталинизма; Китай: начало перехода к тоталитарному режиму); 3)      Разоблачение культа личности Сталина на 20 съезде КПСС; 4)      Нежелание Мао Цзэдуна подчиняться руководству КПСС; 5)      Огромное желание Мао Цзэдуна после смерти Сталина перехватить «пальму лидерства» в коммунистическом движении; 6)      Авантюры на международной арене со стороны Китая (1958 г. – обстрел островов, контролируемые тайваньским режимом), за которые приходилось отвечать и СССР; 7)      Обвинение Китаем руководство КПСС во главе с Хрущевым в «ревизионизме», т.е. пересмотре принципов коммунистической идеологии; 8)      Обвинение КПСС в адрес Китая в левачестве, авантюризме и экстремизме. 9)      Раскол Мао Цзэдуном нескольких коммунистических партий + расстрел советского пограничного отряда на острове Даманский на пограничной реке Уссури (март 1969 г.) 10)   Провокации со стороны СССР на границе.   Этот полный разлад с Китаем заставил СССР стремится к улучшению отношений с США, т.е. послужил поводом к сближению двух сверхдержав. СССР и США теперь перешли от «холодной войны» к налаживанию мирных отношений, к политике разрядки международной напряженности.

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