Какое из перечисленных устройств относится к внешним запоминающим устройства? жесткий диск, дискета оперативная память,SD-ROM
Информатика
Какое из перечисленных устройств относится к внешним запоминающим устройства? жесткий диск, дискета оперативная память,SD-ROM
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жесткий диск...........................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Лыжник, спускаясь равноускоренно со склона длинной L, развивает максимальную скорость V за время t . Его средняя скорость при этом равна Vср. С как...
Математика
Математика