Какое из перечисленных устройств относится к внешним запоминающим устройства? жесткий диск, дискета оперативная память,SD-ROM

Информатика
Какое из перечисленных устройств относится к внешним запоминающим устройства? жесткий диск, дискета оперативная память,SD-ROM
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жесткий диск...........................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Как природа и климат влияет на вид деятельности
Ответить
Физика
Лыжник, спускаясь равноускоренно со склона длинной L, развивает максимальную скорость V за время t . Его средняя скорость при этом равна Vср. С как...
Ответить
Математика
Как найти счисло между числами 46,5и47,4
Ответить
Математика
Решите задачю 2-4-9+90
Ответить
История
Назовити 3 выражения из античного мира пажайлуста
Ответить