Какое из устройств не является источником тока

Физика
Какое из устройств не является источником тока
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Переходник, удленитель
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