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Какое из устройств не является источником тока
Физика
Какое из устройств не является источником тока
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