Какое можно составить предложение из этих слов на,растет,река,дорога,вежливая .

Русский язык
Какое можно составить предложение из этих слов на,растет,река,дорога,вежливая .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На лугу растёт цветок. Вежливая девочка шла по дороге. или так если только из этих слов: На дороже растёт вежливая река.
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