Синтаксический разбор предложения "Ямы светят тихою водой" помогите пожалуйста!!

Русский язык
Синтаксический разбор предложения "Ямы светят тихою водой" помогите пожалуйста!!
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Гость:
(побуд. невоскл. двусост. распр. прост. ) (-=)
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