Сравнить демократический режим Великобритании и тоталитарный Германии.

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Демократический режим (от греч. demokratia — народовластие) основан на признании народа основным источником власти, на принципах равенства и свободы. Признаки демократии следующие:выборность - происходит избрание граждан в органы государственной власти путем всеобщих равных и прямых выборов; разделение властей - власть разделяется на законодательную, исполнительную и судебную ветви, независимые друг от друга; гражданское общество - граждане могут воздействовать на власть при помощи развитой сети добровольческих общественных организаций; равноправие - все имеют равные гражданские и политические права и свободы, а также гарантии их зашиты;плюрализм — господствует уважение к чужим мнениям и идеологиям, в том числе к оппозиционным, обеспечены полная гласность и свобода прессы от цензуры; согласие - политические и другие социальные отношения направлены на поиск компромисса, а не на насильственное решение проблемы; все конфликты решаются правовым путем. Демократия бывает прямой и представительной. При прямой демократии решения принимаются непосредственно всеми гражданами, имеющими право голоса. Прямая демократия была, например, в Афинах, в Новгородской республике, где люди, собираясь на площади, принимали общее решение по каждой проблеме. Сейчас прямая демократия реализуется, как правило, в виде референдума — всенародного голосования по проектам законов и важным вопросам государственного значения. Например, действующая Конституция Российской Федерации была принята на референдуме 12 декабря 1993 г.В условиях большой территории прямую демократию слишком сложно реализовать. Поэтому государственные решения принимаются специальными выборными учреждениями. Такая демократия называется представительной , поскольку выборный орган (например, Государственная Дума) представляет избравший его народ.Тоталитарный политический режим — это режим «всепоглощающего властвования», который беспредельно вмешивается в жизнь граждан, включая всю их деятельность в объеме своего управления и принудительного регулирования.Признаки тоталитарного политического режима:1. Наличие единственной массовой партии во главе с харизматическим лидером, а также фактическое слияние партийных и государственных структур. Это своего рода «партия-государство», где на первом месте во властной иерархии стоит центральный партийный аппарат, а государство выступает в качестве средства реализации партийной программы;2. Монополизация и централизация власти , когда такие политические ценности, как подчинение и лояльность по отношению к «партии-государству», являются первичными по сравнению с ценностями материальными, религиозными, эстетическими в мотивации и оценке человеческих поступков. В рамках этого режима исчезает грань между политическими и неполитическими сферами жизни («страна как единый лагерь»). Вся жизнедеятельность, включая уровень частной, личной жизни, строго регламентируется. Формирование органов власти на всех уровнях осуществляется через закрытые каналы, бюрократическим путем;3. «Единовластие» официальной идеологии , которая посредством массированной и целенаправленной индоктринации (СМИ, обучение, пропаганда) навязывается обществу как единственно верный, истинный способ мышления. При этом упор делается не на индивидуальные, а на «соборные» ценности (государство, раса, нация, класс, клан). Духовная атмосфера общества отличается фанатичной нетерпимостью к инакомыслию и «инакодействию» по принципу «кто не с нами — тот против нас»;4. Система физического и психологического террора , режим полицейского государства, где в качестве базового «правового» принципа господствует принцип: «Разрешено только то, что приказано властью, все остальное запрещено».