Какое натуральное число надо записать вместо буквы,что бы было верным ответом ------------------ а)14/21=x/3 б)m/18=5/9 в)17/51=1/n г)15/y=5/6 ------------------ Зарание спасибо!

Математика

Какое натуральное число надо записать вместо буквы,что бы было верным ответом ------------------ а)14/21=x/3 б)m/18=5/9 в)17/51=1/n г)15/y=5/6 ------------------ Зарание спасибо!

Автор: Гость