Какое предложение получается из из этих слов: летние в вдоль дни тропинки много светлячков появляется.

Русский язык
Какое предложение получается из из этих слов: летние в вдоль дни тропинки много светлячков появляется.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В летние дни вдоль тропинки появляется много светлячков.
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