Спроси у соседа про то,что есть в его комнате, доме.По английскому языку 4 класс
Английский язык
Спроси у соседа про то,что есть в его комнате, доме.По английскому языку 4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
What you have in your room? Что у тебя есть в твоей комнате? Do you have a TV or DVD on your room? Есть ли у тебя в комнате телевизор или DVD ?
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