Какое проверочное слово к слову Взглянул
Русский язык
Какое проверочное слово к слову Взглянул
Ответ(ы):
Гость:
Взгляд, скорее всего, поглядывал
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