1/17 + 1/17+ ...+1/17(23 раза) решить (1/17-дробь)

Математика
1/17 + 1/17+ ...+1/17(23 раза) решить (1/17-дробь)
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Гость:
[tex] frac{1}{17} * 23
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