Какое проверочное слово у слова наследство? Спасибо за помощь
Русский язык
Какое проверочное слово у слова наследство? Спасибо за помощь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наследство - орф. в приставке - приставки "но" нет, в корне - пров. слово - следы, в окончании - Им.п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста, спасибо , заранее!!! Длина цветника прямоугольной формы рав??а 20 м, а ширина- 5 м. Его площадь составляет десятую часть пл...
Обществознание
А2. И в рыночной, и в командной экономике существует товарный дефицит устанавливаются хозяйственные пропорции ведущие позиции занимает государствен...
Русский язык
Пожалуйста! Срочно!!! Выполните синтаксический разбор предложения: Яблочное повидло - хорошая начинка для пирожков.