А2. И в рыночной, и в командной экономике существует товарный дефицит устанавливаются хозяйственные пропорции ведущие позиции занимает государственная собственность труд является товаром А3. В стране М. все стиральные порошки п...
Обществознание
А2. И в рыночной, и в командной экономике существует товарный дефицит устанавливаются хозяйственные пропорции ведущие позиции занимает государственная собственность труд является товаром А3. В стране М. все стиральные порошки производятся на трех предприятиях-гигантах. Крупные предприятия поглощают мелкие и в других сферах производства. В этом проявляется процесс 1) приватизации 3) монополизации 2) национализации 4) стандартизации
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А2- 3)...................... А3-1)...............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйста! Срочно!!! Выполните синтаксический разбор предложения: Яблочное повидло - хорошая начинка для пирожков.
Математика
Туристы прошли 24 км. за 6 часов, а велосипедисты проехали за 2 часа. У кого скорость ??ольше и на сколько?
Математика
Биология