А2. И в рыночной, и в командной экономике существует товарный дефицит устанавливаются хозяйственные пропорции ведущие позиции занимает государственная собственность труд является товаром А3. В стране М. все стиральные порошки п...

Обществознание

А2. И в рыночной, и в командной экономике существует товарный дефицит устанавливаются хозяйственные пропорции ведущие позиции занимает государственная собственность труд является товаром А3. В стране М. все стиральные порошки производятся на трех предприятиях-гигантах. Крупные предприятия поглощают мелкие и в других сферах производства. В этом проявляется процесс 1) приватизации 3) монополизации 2) национализации 4) стандартизации

Автор: Гость