Помогите пожалуйста, спасибо , заранее!!! Длина цветника прямоугольной формы рав??а 20 м, а ширина- 5 м. Его площадь составляет десятую часть площади огорода. Найди площадь огорода.
Математика
Помогите пожалуйста, спасибо , заранее!!! Длина цветника прямоугольной формы рав??а 20 м, а ширина- 5 м. Его площадь составляет десятую часть площади огорода. Найди площадь огорода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 х 5 = 100 (м².) - площадь. Так как эти 100 м² 1\10 от всего огорода, то нужно 100 х 10 = 1000 (м².) Площадь огорода - 1000 м².
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