Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? Выберите вариант ответа: Победный Подзаголовок Выход Бесстрашно (сражался) Пограничник
Русский язык
Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? Выберите вариант ответа: Победный Подзаголовок Выход Бесстрашно (сражался) Пограничник
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Бесстрашно- образовано приставочно суффиксальным способом от слова страх
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