Вычислите ,какое количества вещечтва содердится в 10 г водорода (H2)

Химия
Вычислите ,какое количества вещечтва содердится в 10 г водорода (H2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:                                  Решение:m(H2) = 10 г             n(H2) = m(H2) / M(H2) = 10 г / 2 г/моль = 5 мольM(H2) = 2 г/мольНайти:n(H2)=?

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