Вычислите ,какое количества вещечтва содердится в 10 г водорода (H2)
Химия
Вычислите ,какое количества вещечтва содердится в 10 г водорода (H2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение:m(H2) = 10 г n(H2) = m(H2) / M(H2) = 10 г / 2 г/моль = 5 мольM(H2) = 2 г/мольНайти:n(H2)=?
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