Разбейте множество слов на три группы . По какому признаку разбили ? ночь , молодежь , сын , чай , Сергей , брошь , ветка , луч , ответ , сон , Ира , яблоко , слово , снег , молоко , стекло , утро .

Русский язык

Разбейте множество слов на три группы . По какому признаку разбили ? ночь , молодежь , сын , чай , Сергей , брошь , ветка , луч , ответ , сон , Ира , яблоко , слово , снег , молоко , стекло , утро .

Автор: Гость