Разбейте множество слов на три группы . По какому признаку разбили ? ночь , молодежь , сын , чай , Сергей , брошь , ветка , луч , ответ , сон , Ира , яблоко , слово , снег , молоко , стекло , утро .
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Разбейте множество слов на три группы . По какому признаку разбили ? ночь , молодежь , сын , чай , Сергей , брошь , ветка , луч , ответ , сон , Ира , яблоко , слово , снег , молоко , стекло , утро .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ночь;сын;чай;ветка;ответ;яблок;утро;молоко;стекло.Только можно эти.
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