Уникальный музыкальный инструмент доживший до наших дней с глубокой древности-орган.Основы его конструкции составляют многочисленные трубы. Почему все трубы органа имеют разную длину? 1- трубы с разной длины удобнее компоноват...

Музыка

Уникальный музыкальный инструмент доживший до наших дней с глубокой древности-орган.Основы его конструкции составляют многочисленные трубы. Почему все трубы органа имеют разную длину? 1- трубы с разной длины удобнее компоновать в небольшом пространстве органного зала 2- трубами разной длины удобно управлять музыканту который работает сразу с несколькими видами труб и клавиатур 3- трубы разной длины, но разного диаметра позволяют получать резонаторы одинаковой массы 4- трубы разной длины требуют разного объема воздуха и обеспечения его бесперебойной подача мехами или компрессором 5- трубы разной длины создают звуки различной громкости 6- каждая труба создает отдельный звук с определенной длиной волны

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