Запишите число,кратное числу 45 и являющееся делителем чисел 270 и 625
Математика
Запишите число,кратное числу 45 и являющееся делителем чисел 270 и 625
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это число 45 так как оно кратно 45 и 270,625 делятся на 45
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