Особенности механической ткани
Биология
Особенности механической ткани
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Механические ткани наиболее развиты в осевой части побега - стебле . Здесь они располагаются по его периферии: либо отдельными участками в гранях, либо сплошным цилиндром.Наиболее заметная особенность клеток механических тканей - их значительно утолщенные оболочки, которые продолжают выполнять опорную функцию даже после отмирания их живого содержимого.
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