Определить видовременной глагол и его инфинитив.There was nothing interesting to read than newspapers.
Английский язык
Определить видовременной глагол и его инфинитив.There was nothing interesting to read than newspapers.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
There was nothing interesting to read than newspapers. Глагол was - Past Simple (время), Active (залог), инфинитив to be. Глагол to read - в предложении стоит в форме инфинитива.
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