Какое событие принято считать концом ордынского ига Расскажите о нём использую к??рту

История
Какое событие принято считать концом ордынского ига Расскажите о нём использую к??рту
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Куликовская битва 1380 год. Дата свержения Ордынского ига- 1480 год
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