Какое значение имеет слова горячий привет в стихотворений Юсупова привет
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Какое значение имеет слова горячий привет в стихотворений Юсупова привет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пламенный привет, это понятие относительное. так как не каждый желает тебе по настоящему добра, любви и счастья. Пламенный может подрозумеваться под ненависным (передал - отвязался и доволен) , или же, действительно, человек тебя уважает. и хочет дать это понять. Тогда этот привет, по настоящему добр
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