Какое значение имеет слова горячий привет в стихотворений Юсупова привет

Гость: Гость:

Пламенный привет, это понятие относительное. так как не каждый желает тебе по настоящему добра, любви и счастья. Пламенный может подрозумеваться под ненависным (передал - отвязался и доволен) , или же, действительно, человек тебя уважает. и хочет дать это понять. Тогда этот привет, по настоящему добр