Напишите пожалуйста краткий пересказ. Ну предложений 15-20 будет выше крыши! Мне и??енно написать...что бы тетрадь потом сдать! Умоляю! Мне это позарез нужно! ( с английским вообще не дружу) Заранее спасибо!
Английский язык
Напишите пожалуйста краткий пересказ. Ну предложений 15-20 будет выше крыши! Мне и??енно написать...что бы тетрадь потом сдать! Умоляю! Мне это позарез нужно! ( с английским вообще не дружу) Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну просто убери некоторые слова и все там окола 30 предложений в каждом столбике ну а если надо всего 20 предложений то это жесть я тоже не дружу
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