Какого размера цветки у крестоцветных
Биология
Какого размера цветки у крестоцветных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Душистые желтые цветки скрепки, собранные в кисть , по размеру цветков редьки.
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