Какой коэффициент увлажнения в Ставропольском крае?

География
Какой коэффициент увлажнения в Ставропольском крае?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К(ув)= О/и (расшифрую, это кол-во осадков деленное на испарение ). Я не могу Вам помочь, так как Вы не предоставили более подробную информацию(т.е. годовое кол-во осадков и испарение) Если в учебнике есть рисунок, то рассмотрите его и примените формулу. 
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