Какой корень у слова чёрный?
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Какой корень у слова чёрный?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Черный-чернеть,получается корень черн
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