Какой объем информации передается за 0 мин 13 сек при скорости передачи информации 8192 бод? С какой скоростью осуществляется передача информации объемом 1715 Кб, если передача длиться 5 мин 43 сек? Сколько времени потребуетс...
Информатика
Какой объем информации передается за 0 мин 13 сек при скорости передачи информации 8192 бод? С какой скоростью осуществляется передача информации объемом 1715 Кб, если передача длиться 5 мин 43 сек? Сколько времени потребуется, чтобы передать информацию объемом 2990 байт при эффективной скорости передачи информации 26 бит/сек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45 бит/в сек и 25 бот
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