Какой объем кислорода необходим для сгорания 100 г C10H18? С решением, пожалуйста.
Химия
Какой объем кислорода необходим для сгорания 100 г C10H18? С решением, пожалуйста.
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