Какой объем кислорода необходим для сгорания 100 г C10H18? С решением, пожалуйста.

Химия
Какой объем кислорода необходим для сгорания 100 г C10H18? С решением, пожалуйста.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вьюга, вальс, воробьи, коньки, пальто, обезьяна, брошь, рожь, декабрь, ручьи, речь, льется, глушь, муть, бурьян, вьюнок, вещь, Дарья, январь, дочь,...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста №14
Ответить
Русский язык
Вставте где. .. ботинки, блюдечки, ножницы, подоконники, паровозы, чай ...былоизобретено сработано огромным умелым трудом людей
Ответить
Алгебра
Изобразите на координатной точке множество точек,задаваемое неравенством y<(x-3)^2
Ответить
Физика
Мальчик нырнул на глубину 2м. Какое давление он испытал на этой глубине? Плотность воды p=1000кг/м3 Принять g=10H/кг
Ответить