Какой объем (н.у.) углекислого газа можно получить при взаимодействии кислорода с 25 г углерода, содержащего 10% примесей

Гость: Гость:

C+O2=CO2 25г – 100% икс – 10% икс=(25•10)/100=2.5г примесей Вычитаем их из исходной массы, так как примеси не реагируют 25-2.5=22.5г чистого углерода n(C)=m/M=22.5/12=1.875моль 1.875молям С из реакции соотв. столько же CO2 следовательно V(CO2)=n•Vm=1.875•22.4=42л