Какой объем (н.у.) углекислого газа можно получить при взаимодействии кислорода с 25 г углерода, содержащего 10% примесей
Химия
Какой объем (н.у.) углекислого газа можно получить при взаимодействии кислорода с 25 г углерода, содержащего 10% примесей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C+O2=CO2 25г – 100% икс – 10% икс=(25•10)/100=2.5г примесей Вычитаем их из исходной массы, так как примеси не реагируют 25-2.5=22.5г чистого углерода n(C)=m/M=22.5/12=1.875моль 1.875молям С из реакции соотв. столько же CO2 следовательно V(CO2)=n•Vm=1.875•22.4=42л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Умножьте на какое нибудь число оба уравнения системы так чтобы с помощью сложения можно было осключить одну из переменных а){2х-7у=8 х+3у=5 б) {3у-...
Биология
Учёный объединяет организмы в группе на основе А)Сходство организмов без учёта ??одства Б)общности мест их обитания В) Сходство организмов ...
Физика