Какой рельеф преобладает в России

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ТЕСТОВАЯ РАБОТА 1 вариант по теме „РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ“ 1.В России преобладает рельеф: а)горный б)равнинный 2.Наиболее возвышенной частью России является: а)западная (европейская) б)Восточная (азиатская) 3.В основании Западно-Сибирской равнины находится: а)древняя платформа б)плита молодой платформы в)область мезозойской складчатости 4.Алтай выше, чем Урал, из-за того, что: а)позднее образовался б)сложен более плотными породами в)в кайнозое испытывал дополнительные поднятия 5.Большее разнообразие полезных ископаемых наблюдается на: а)платформах б)в складчатых областях 6.На платформах встречаются полезные ископаемые: а)осадочного происхождения б)осадочного и магматического происхождения в)осадочного, магматического и вулканического происхождения 7.Большая часть запасов железных руд в России сосредоточена: а)в европейской части б)в азиатской части 8.Действующими вулканами России являются: а)Ключевая Сопка б)Ключевая Сопка и Кроноцкая Сопка в)Ключевая Сопка, Кроноцкая Сопка, Безымянный 9.Установите соответствие: Вид полезного ископаемогоНазвание месторождения а)Каменный уголь 1)Курская магнитная аномалия б)Нефть 2)Кузбасс, Печорский бассейн в)Газ 3)Сургут, Самотлор г)Железные руды 4)Оренбург, Астрахань д)Медные руды 5)Норильск, Медногорск 10.Установите соответствие: Внешние силы, изменяющие поверхность Земли Форма рельефа а)Оледенение 1)Барханы б)Выветривание 2)Моренные холмы, озёрные котловины в)Текучие воды 3)Речные долины, овраги, балки г)Ветер 4)Останцы 11.Установите соответствие: Возраст складчатостиГорная система а)Байкальская 1)Уральские горы б)Каледонская 2)Хребет Чернского в)Герцинская 3)Алтай г)Мезозойская 4)Западный Саян д)Альпийская 5)Кавказ 6)Верхоянский хребет ТЕСТОВАЯ РАБОТА 2 вариант по теме „ РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ “ 1.Если в основании территории находится платформа, то в рельефе преобладают: а)горы б)равнины 2.Высшая точка России: а)гора Эльбрус б)пик Коммунизма в)гора Базардюзю 3.Если фундамент платформы образовался во время архейской и протерозойской эры, то это платформа: а)древняя б)молодая 4.Алтай выше, чем Урал, из-за того, что а)позднее образовался б)сложен более плотными породами в)в кайнозое испытывал дополнительные поднятия 5.Более богаты полезными ископаемыми горы: а)складчатые б)складчато-глыбовые 6.На платформах встречаются полезные ископаемые: а)осадочного происхождения б)осадочного и магматического происхождения в)осадочного, магматического и вулканического происхождения 7.Основные запасы каменного угля России находятся: а)в европейской части б)в азиатской части 8.Действующие вулканы России расположены на: а)Камчатке б)Камчатке и Курильских островах в)Камчатке, Курильских островах и в Приморье