Какой слой атмосферы защищает землю от солнечной радиации?

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Озо́новый слой — часть стратосферы на высоте от 20 до 25 км (в тропических широтах 25—30 км, в умеренных 20—25, в полярных 15—20), с наибольшим содержанием озона, образовавшимся в результате воздействия ультрафиолетового излучения Солнца на молекулярный кислород (О 2). При этом с наибольшей интенсивностью, именно благодаря процессам диссоциации кислорода, атомы которого затем образуют озон (О 3), происходит поглощение ближней (к видимому свету) части ультрафиолета солнечного спектра. Кроме того, диссоциация озона под воздействием ультрафиолетового излучения приводит к поглощению наиболее жесткой его части. Частота поглощения солнечного излучения озоном попадает в инфракрасную область, поэтому он может поглощать только коротковолновую часть тепловых колебаний и примыкающую к ней низкочастотную область видимого излучения Солнца, но не ультрафиолета, как это еще принято думать. При диссоциация озона согласно закону сохранения энергии, поглощается ровно такое же количество энергии, как и при его образовании, т.е. hν = 24 ккал/моль: