Какой цвет надо смешать чтобы получился красный цвет
Физика
Какой цвет надо смешать чтобы получился красный цвет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оранжевый и черный может быть , не?
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