Какой цвет надо смешать чтобы получился красный цвет

Физика
Какой цвет надо смешать чтобы получился красный цвет
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оранжевый и черный может быть , не?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу ,выделяя три этапа математического моделирования:Длина прямоуголь??ика составляет 5/6 его ширины .Найдите стороны прямоуголника ,если...
Ответить
Математика
Цена шубы 30000 р Через некторое время эту цену снизили на одну десятую часть За сколько рублей можно теперь купить эту шубу
Ответить
Қазақ тiлi
Срочно!Какой ученый изучил казахский язык? а)А.С Пушкин ә)Қ.Жұбанов б)Ә.Қастаеев
Ответить
Русский язык
Сочинение описание на тему пейзаж весной
Ответить
Математика
Решите уравнение: а) 12x=4 б) 6+2x=17
Ответить