Какой ученый предложил назвать воздушную оболочку атмосферы

География
Какой ученый предложил назвать воздушную оболочку атмосферы
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Гость:
Я думаю Н.Коперник
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