Какой ученый предложил назвать воздушную оболочку атмосферы
География
Какой ученый предложил назвать воздушную оболочку атмосферы
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю Н.Коперник
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